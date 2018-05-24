Кошка прокатилась на крыше минивена на скорости 100 км/ч

Следовавшие по шоссе жители американского штата Небраска заметили на крыше попутной машины кошку, которая крепко держалась на лапах, притом что скорость автомобиля составляла порядка 100 километров в час, сообщает The New York Post. Ронда Рэнкин сняла на видео перепуганное животное.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 18 мая, причем находившийся за рулем отец Ронды не сразу поверил дочери, резонно предположив, что той показалось. Бросив взгляд, он предположил, что это енот, но немногим позже убедился в правоте своего ребенка — на крыше была именно кошка.

Семья принялась кричать водителю, что у того на крыше животное. Когда женщина поняла подаваемые ей знаки, она тут же сбросила скорость и съехала на обочину. О дальнейшей судьбе кошки ничего не сообщается, но этой историей уже заинтересовались зоозащитники, утверждающие, что ранее никогда ничего подобного не видели. В частности, их интересует вопрос — как животное могло незамеченным попасть на крышу автомобиля.