Четвертьфинал чемпионата Европы-2020 пройдет в Санкт-Петербурге 3 июля

24 мая на исполкоме Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было принято решение о проведении одного из четвертьфиналов чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге. Уже известно, что встреча пройдет 3 июля на стадионе "Санкт-Петербург".

Кроме того, в Северной столице состоятся еще три матча европейского турнира. Речь идет о групповом этапе. Игры пройдут 13, 17 и 22 июня.

Напомним, что матчи чемпионата Европы 2020 года впервые в истории примут сразу 12 стран. Игры турнира пройдут в Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.