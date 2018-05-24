Моргана Фримена обвинили в приставании к женщинам
80-летнего голливудского актера Моргана Фримена обвинили в домогательствах. На звезду пожаловалась помощница продюсера фильма "Уйти красиво". Неназванная женщина заявила, что Фримен грязно приставал к ней летом 2015 года. Американец пока никак не комментирует эти обвинения, сообщает CNN.
Женщина отметила, что Фримен домогался ее ежедневно на протяжении нескольких месяцев. По словам пострадавшей, актер постоянно отпускал колкие комментарии по поводу ее внешности и часто совершал "нежелательные прикосновения". Фримен клал руку американке на нижнюю часть спины и как бы в шутку пытался задрать ей юбку.
Это обвинения в адрес звезды "Побега из Шоушенка" оказалась не единственным. Женщина, работавшая старшим сотрудником производственного отдела картины "Иллюзия обмана" в 2012 году рассказала, что Морган Фримен регуоярно издевался над ней и ее коллегой, отпуская комментарии по поводу их внешнего вида.
Большинство людей, работавших с актером, впрочем, отметили, что тот всегда вел себя пристойно, оставаясь профессионалом как на площадке, так и вне ее.
Самые известные работы Фримена – "Счастливое число Слевина", "Семь", "Пока не сыграл в ящик", "Малышка на миллион".
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