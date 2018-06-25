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25 июня 201809:38

Оркестр MusicAeterna Теодора Курентзиса исполнит самую загадочную симфонию Малера

Facebook/MusicAeterna

26 июня жители и гости Москвы получат возможность услышать удивительный оркестр MusicAeterna Пермского государственного академического театра оперы и балета под руководством Теодора Курентзиса. Выступление состоится в Концертном зале имени П. И. Чайковского. Генеральный спонсор оркестра — банк ВТБ.

Теодор Курентзис — одна из самых неординарных фигур современного музыкального театра и желанный гость в лучших концертных залах мира. С 1999 года он регулярно дирижирует самыми престижными российскими оркестрами, а с 2008 года сотрудничает и со многими знаменитыми европейскими коллективами, среди которых Orchestre national de Belgique, L’Orchestre de l’Opéra national de Paris, Wiener Symphoniker, Seattle Symphony Orchestra, Klangforum Wien.

Уникального дирижера не зря называют провокатором от классики. Его трактовки известных произведений всегда узнаваемы, невероятно эмоциональны и чувственны, выверены до мелочей.

"Моя музыка не пахнет концертными залами. У нее запах звезд, моря, песка, пустыни, первого поцелуя, слез", — говорит маэстро в одном из своих интервью. А в другом добавляет: "Моя цель — стереть границу между сценой и залом. Я хочу создать ощущение, что мы все вместе, оркестр и зрители, делаем музыку".

Свой оркестр MusicAeterna Курентзис создал в 2004 году, собрав в нем близких ему по душу музыкантов из разных уголков страны. Коллектив стал первым российским ансамблем, практикующий аутентичное исполнение старинной музыки и одновременно работающий с современными сочинениями. И в итоге прославился на весь мир как один из самых передовых российских оркестров.

Работая над каждым исполняемым произведением, Теодор Курентзис всегда стремится к идеальному аутентичному звучанию. Подчас это становится настоящим вызовом для музыкантов и певцов, сотрудничающих с ним. Об уникальных по длительности и экспрессивности репетициях этого коллектива ходят легенды.

26 июня музыканты исполнят произведения известного австрийского композитора и дирижера Густава Малера, творившего на рубеже XIX-XX столетий. На суд зрителей будет представлена Симфония № 4 для сопрано и оркестра, которая занимает особое место в творчестве композитора по своему характеру и настроению и является одним из самых загадочных его произведений.

Симфония, родившаяся из песни – так ее называют музыковеды. В основу произведения легла вокальная миниатюра для голоса с оркестром "Мы вкушаем небесные радости" ("Райское житье") на текст из сборника "Волшебный рог мальчика". Как в наивной душе ребенка переплетаются воедино земные и духовные радости, так и в музыке Малера перекликаются простодушие и лукавство, загадочность божественной гармонии и пародийное преломление духовности в народном творчестве.

Неповторимое своеобразие симфонии №4 в том, пишет музыковед Инна Барсова что ответ на вечные вопросы дан в ней "языком философской сказки, в котором причудливо сплелись наивность и рафинированность фантазии и музыкальной речи, огромный пласт традиционной образности и традиционного музыкального словаря и субъективная неповторимость видения, присущая Малеру".

Партию сопрано в симфонии исполнит немецкая певица Анна-Люсия Рихтер, сотрудничающая с оркестрами Кельна, Дюссельдорфа, Будапешта (в ее концертном репертуаре сопрановые партии в "Страстях по Матфею" и "Страстях по Иоанну" Баха, "Мессии" Генделя, "Немецком реквиеме" Брамса, Большой мессе до-минор Моцарта, Четвертой и Восьмой симфониях Малера).

Услышат зрители и непосредственно песни из вокального цикла "Волшебный рог мальчика". Композитор нашел в этом романтическом сборнике немецкой народной поэзии "все то, что жило в его душе: природу, кротость, страсть, любовь, прощание, ночь, смерть, привидения, житье солдата, веселье молодости, детские шалости, грубоватый юмор...". Песни, объединенные в двух тетрадях, были написаны Малером между 1892 и 1895 годами. Этот цикл стал для композитора чем-то средним между творческой лабораторией и подобием музыкального дневника.

Однако не будем углубляться во все нюансы предстоящего музыкального путешествия и раскрывать все тонкости авторского замысла. В одном из интервью Курентзис признался: он хотел бы, чтобы зрители вообще не узнали ни одного произведения, исполняемого музыкантами. Почему же?

"Потому что когда ты чего-то ждешь, ты программируешь себя, свое восприятие и далее уже играешь в игру "выполнение ожидаемого". Но на самом деле музыка — это путешествие, и самая сладкая музыка — та, которая неуловима. Она тебя берет, убаюкивает, и ты не знаешь, что это такое", — рассказал маэстро, добавив, что именно в этот момент и происходит самое прекрасное ощущение — переживание трансформации.

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