Оркестр MusicAeterna Теодора Курентзиса исполнит самую загадочную симфонию Малера
26 июня жители и гости Москвы получат возможность услышать удивительный оркестр MusicAeterna Пермского государственного академического театра оперы и балета под руководством Теодора Курентзиса. Выступление состоится в Концертном зале имени П. И. Чайковского. Генеральный спонсор оркестра — банк ВТБ.
Теодор Курентзис — одна из самых неординарных фигур современного музыкального театра и желанный гость в лучших концертных залах мира. С 1999 года он регулярно дирижирует самыми престижными российскими оркестрами, а с 2008 года сотрудничает и со многими знаменитыми европейскими коллективами, среди которых Orchestre national de Belgique, L’Orchestre de l’Opéra national de Paris, Wiener Symphoniker, Seattle Symphony Orchestra, Klangforum Wien.
Уникального дирижера не зря называют провокатором от классики. Его трактовки известных произведений всегда узнаваемы, невероятно эмоциональны и чувственны, выверены до мелочей.
"Моя музыка не пахнет концертными залами. У нее запах звезд, моря, песка, пустыни, первого поцелуя, слез", — говорит маэстро в одном из своих интервью. А в другом добавляет: "Моя цель — стереть границу между сценой и залом. Я хочу создать ощущение, что мы все вместе, оркестр и зрители, делаем музыку".
Свой оркестр MusicAeterna Курентзис создал в 2004 году, собрав в нем близких ему по душу музыкантов из разных уголков страны. Коллектив стал первым российским ансамблем, практикующий аутентичное исполнение старинной музыки и одновременно работающий с современными сочинениями. И в итоге прославился на весь мир как один из самых передовых российских оркестров.
Работая над каждым исполняемым произведением, Теодор Курентзис всегда стремится к идеальному аутентичному звучанию. Подчас это становится настоящим вызовом для музыкантов и певцов, сотрудничающих с ним. Об уникальных по длительности и экспрессивности репетициях этого коллектива ходят легенды.
26 июня музыканты исполнят произведения известного австрийского композитора и дирижера Густава Малера, творившего на рубеже XIX-XX столетий. На суд зрителей будет представлена Симфония № 4 для сопрано и оркестра, которая занимает особое место в творчестве композитора по своему характеру и настроению и является одним из самых загадочных его произведений.
Симфония, родившаяся из песни – так ее называют музыковеды. В основу произведения легла вокальная миниатюра для голоса с оркестром "Мы вкушаем небесные радости" ("Райское житье") на текст из сборника "Волшебный рог мальчика". Как в наивной душе ребенка переплетаются воедино земные и духовные радости, так и в музыке Малера перекликаются простодушие и лукавство, загадочность божественной гармонии и пародийное преломление духовности в народном творчестве.
Неповторимое своеобразие симфонии №4 в том, пишет музыковед Инна Барсова что ответ на вечные вопросы дан в ней "языком философской сказки, в котором причудливо сплелись наивность и рафинированность фантазии и музыкальной речи, огромный пласт традиционной образности и традиционного музыкального словаря и субъективная неповторимость видения, присущая Малеру".
Партию сопрано в симфонии исполнит немецкая певица Анна-Люсия Рихтер, сотрудничающая с оркестрами Кельна, Дюссельдорфа, Будапешта (в ее концертном репертуаре сопрановые партии в "Страстях по Матфею" и "Страстях по Иоанну" Баха, "Мессии" Генделя, "Немецком реквиеме" Брамса, Большой мессе до-минор Моцарта, Четвертой и Восьмой симфониях Малера).
Услышат зрители и непосредственно песни из вокального цикла "Волшебный рог мальчика". Композитор нашел в этом романтическом сборнике немецкой народной поэзии "все то, что жило в его душе: природу, кротость, страсть, любовь, прощание, ночь, смерть, привидения, житье солдата, веселье молодости, детские шалости, грубоватый юмор...". Песни, объединенные в двух тетрадях, были написаны Малером между 1892 и 1895 годами. Этот цикл стал для композитора чем-то средним между творческой лабораторией и подобием музыкального дневника.
Однако не будем углубляться во все нюансы предстоящего музыкального путешествия и раскрывать все тонкости авторского замысла. В одном из интервью Курентзис признался: он хотел бы, чтобы зрители вообще не узнали ни одного произведения, исполняемого музыкантами. Почему же?
"Потому что когда ты чего-то ждешь, ты программируешь себя, свое восприятие и далее уже играешь в игру "выполнение ожидаемого". Но на самом деле музыка — это путешествие, и самая сладкая музыка — та, которая неуловима. Она тебя берет, убаюкивает, и ты не знаешь, что это такое", — рассказал маэстро, добавив, что именно в этот момент и происходит самое прекрасное ощущение — переживание трансформации.
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
Черчесов: собираемся выйти в плей-офф с первого места
- Смолов, Головин и Жирков могут не сыграть с Уругваем
- Салах и сборная Египта: слухи и опровержения
- Голевой рекорд футбольного турнира в России
- Видео всех матчей чемпионата мира полностью. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
Путин поздравил Эрдогана с победой
- Европа ищет место, куда выслать мигрантов
- Бабченко пожаловался на жизнь после "смерти"
Самое читаемое
-
Жительница Казани продемонстрировала колумбийскому болельщику необычный способ знакомства
- Сказочный персонаж убил мальчика в Ленобласти
- Оскорбив россиянку, аргентинский фанат разрушил свою жизнь
- Судно с коллекцией картин Айвазовского разграбили
- В Сочи немецкий болельщик спас попавшего в аварию мопедиста
Авто.Вести.Ru
-
Обзор нового Geely Atlas: китаец, за которого не стыдно (видео!)
- Хит-парад. Автомобили с "неродными" моторами
- Volvo представила новый S60, лишив его дизеля
- Мы узнали российские цены на новый кроссовер Infiniti QX50
- Президент Туркменистана собственноручно собрал внедорожник
Экономика
-
"Торговая война": Китай задействует главное оружие
- Топилин: средняя пенсия вырастет в 2019 году
- СМИ: Путин и Трамп могут встретиться в Вене 15 июля
- Системы видеоаналитики: наукоемкие технологии в индустриальных решениях
- Штраф на нарушение ПДД спишут со счета в банке
Недвижимость
-
Вдова Баталова боится ездить на дачу из-за соседа
- Особняк Джуны ведьмам не достался
- Россияне смогут платить за коммуналку частями
- Что можно купить в Англии, если продать двушку в Москве
- Цены на вторичное жилье могут вырасти из-за ажиотажа
Вести.Медицина
-
Бактерии на кухонном полотенце: насколько они опасны
- Получаете штрафы за нарушение ПДД? Возможно, виновата печень
- Семь способов улучшить память
- Чем дача полезна для здоровья?
- 13 витаминов, без которых человек может умереть и откуда их получить
Вести в 20.00
-
День памяти и скорби: павших почтили по всей России
- Боевики в Сирии производили химоружие на западном оборудовании
- Открыть карты: как будут отслеживаться безналичные переводы
Москва 24
-
В Гидрометцентре дали прогноз о повторе аномальной жары 2010 года
- Назван средний размер пенсии в 2019 году
- Огромное бензиновое пятно появилось на поверхности Яузы
- Где в столице можно посмотреть трансляции чемпионата мира по футболу
- Двое рабочих погибли из-за выброса аммиака на заводе в Подмосковье
Вести.Hi-tech
-
Instagram запустил "вертикальный YouTube"
- iOS 12: лучшие функции, о которых умолчала Apple
- YouTube в России вводит платную подписку. Чем она лучше?
- "Самый тонкий ноутбук в мире" добрался до России
- Что умеет и может искусственный интеллект?
- У "Тетриса" появится версия для виртуальной реальности
Вести-Москва
-
Запугать не получилось: Москва удивила иностранных болельщиков
- Соревнование для родителей: москвичи тратят на выпускной миллионы
- Собянин рассказал о новом транспортном каркасе Москвы
- В Москве выросло число липовых благотворительных фондов
- У мажоров хотят отобрать скоростные машины
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Вирус герпеса связан с развитием болезни Альцгеймера
- Космический телескоп в рекордные сроки обнаружил десятки новых планет
- Найдена связь между диабетом и распространённым пищевым красителем
- Свирепый тирекс не умел высовывать язык
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков