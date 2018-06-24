Выпускной бал для медалистов и победителей олимпиад прошел в Кремле

В Москве бал выпускников состоялся в Государственном Кремлевском дворце. На него пригласили медалистов и победителей олимпиад из самых разных городов. Всю ночь гуляния шли на Красной площади и в Парке Горького. Как прошли выпускные?

Выпускной в самом сердце страны — в Кремле. Сегодня здесь несколько тысяч без пять минут студентов, сюда они приехали из самых разных городов. Впереди у них тяжелый этап — поступление в вузы, да и вообще выбор, чем заниматься дальше. Но все это — завтра, а здесь и сейчас они могут выдохнуть и насладиться одним из главных в их жизни праздников.

Программа— больше 12 часов. По традиции, перед основными мероприятиями выпускники возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтили память героев Великой Отечественной. Многие выпускники этого года и сами пошли по военной стезе. В Преображенском кадетском корпусе о трудностях обучения знают не понаслышке, но уверены: старания окупятся.

Выпускной в Кремле — это, конечно, нечто особенное. Популярные артисты на сцене, всевозможные интерактивы, танцы на главной площади столицы и, конечно, невероятные наряды — куда без них? Продемонстрировать их можно на красной ковровой дорожке — все в лучших традициях Голливуда.

Главное событие месяца в стране, чемпионат мира, не могло не отразиться на празднике выпускников. Напутствия от преподавателей, поздравления гостей — все довольно традиционно. Но вот живого подарка от болельщиков Мексики и Перу не ожидал никто: музыканты Mariachi Mexico приехали в Россию поддержать сборную, но возможности выступить на выпускном решили не упускать.

Школьная дружба, любовь, первые уроки жизни: дальше их ждет новый этап, не менее интересный и насыщенный, но все же школа — это навсегда.

На Красной площади сейчас полночь, но спать сегодня никто не торопится. Ведь выпускной — один раз, и прочувствовать это волшебство нужно до конца.