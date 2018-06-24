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Палестино-израильский конфликт 2 часа назад

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24 июня 201811:30

США почти закончили разработку плана палестино-израильского урегулирования

Советник президента США Джаред Кушнер и спецпредставитель Соединенных Штатов по международным переговорам Джейсон Гринблатт обсудили проект ближневосточного урегулирования с лидерами Израиля, Иордании, Египта, Саудовской Аравии и Катара.

Как известно, президент США Дональд Трамп пообещал решить проблему палестино-израильского конфликта в первые дни после избрания, пишет РИА Новости.

"Мы практически закончили", — ответил Кушнер на вопрос о прогрессе в создании мирного плана.

Представители палестинских властей отказались участвовать в переговорах, обвинив Америку в предвзятости.

"Если президент Аббас не вернется за стол переговоров, мы, вероятно, пойдем на публичную презентацию плана", — ответил на это Кушнер.

Советник Трампа не верит в способность Палестины и Израиля договориться без посредников.

"Чтобы заключить сделку, сторонам нужно совершить прыжок и встретиться где-то посередине своих заявленных позиций", — заявил Кушнер.

Подробности плана пока хранятся в секрете, но подразумеваются инвестиции в Иорданию и Египет, а арабский мир хочет видеть Иерусалим столицей палестинского государства.

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