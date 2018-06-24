Бойцы ССА сдали сирийской армии 11 населенных пунктов

Сразу несколько формирований перешли на сторону властей Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

В течение прошедших суток после отражения масштабного наступления отрядов "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в России) в Южной зоне деэскалации формирования Сирийской свободной армии, контролировавшие более десятка населенных пунктов, добровольно перешли на сторону правительственных войск. Ситуация в населенных пунктах, ранее находившихся под контролем боевиков, полностью контролировалась законными сирийскими властями к исходу 23 июня.

Сирийская свободная армия (Свободная армия Сирии) — одна из крупнейших боевых группировок в Сирии, ведущих вооруженную борьбу против правительства Сирии, возглавляемого президентом Башаром Асадом. Создана в 2011 году офицерами-дезертирами, в разное время насчитывала от 30 до 80 тысяч членов.