Убийство в львовском лагере цыган: задержаны семеро подростков

Украинская полиция завела уголовное дело по статье "умышленное убийство, совершенное группой лиц" в связи с гибелью 24-летнего цыгана. Печальный инцидент случился во время нападения на лагерь цыган во Львове.

Еще четыре человека пострадали.

Правоохранители задержали семерых подозреваемых 16-17 лет и организатора нападения 20 лет.

Их ждет следствие и суд.

Наказание по статье – вплоть до пожизненного заключения, передает РИА Новости.