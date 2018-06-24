Выборы и конституционная реформа: сирийский народ решит, что будет со страной

Президент Сирии Башар Асад дал интервью программе "Итоги недели с Ирадой Зейналовой" на телеканале НТВ.

Один из главных вопросов, на которые ответил Асад — будет ли он выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах. По словам Асада, он пока размышляет над этим вопросом. За три года, оставшихся до выборов, президент Сирии хочет узнать, будет ли готов "народ принять того же человека".

"Если нет, то что мне даст президентский пост? Я не смогу достичь успеха, не смогу что-либо дать своей стране", — заявил Асад.

Президент Асад уверен, что реформа конституции — вопрос национального референдума. Исключительно воля народа может дать стране новую конституцию.

"Мы примем ее, но это будет не потому, что этого захотела ООН или иностранное государство. Это будет решение сирийцев", — заявил Асад.