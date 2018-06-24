Огненное ДТП под Пензой: пострадали трое детей и пятеро взрослых

В Пензенской области на 474-м километре федеральной автодороги Р-158 Саратов — Нижний Новгород столкнулись микроавтобус и легковушка. Произошло возгорание машин.

Травмы получили пятеро взрослых и трое детей в возрасте от 5 до 7 лет.

Пожар потушили, пострадавшие госпитализированы.

Обстоятельства аварии уточняются, передает РИА Новости.