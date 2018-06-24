Орловский "гонщик" врезался в патрульный автомобиль. Видео

В Орле любитель быстрой езды врезался в патрульную машину: авария произошла на одной из центральных улиц города 20 июня, однако видео с моментом ДТП было опубликовано тремя днями позже.

Два водителя устроили импровизированную гонку со светофора. Победил мужчина за рулем "Мерседеса" и... тут же врезался в экипаж ДПС со включенными проблесковыми маячками, при этом второй участник "заезда" спокойно продолжил свой путь.

Врачебная помощь в результате ДТП потребовалась водителю "Мерседеса" и пассажиру патрульной машины. Пострадавшие получили легкие травмы и были госпитализированы.