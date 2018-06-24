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Нелегалы в Европе 5 часов назад
Мигранты и цыгане в Италии: перепись пытаются выставить геноцидом
Автор: Дмитрий Киселёв
Разгоряченно начали экстренный, неформальный, рабочий, подготовительный — как его только ни называют — саммит лидеры стран Евросоюза в Брюсселе. Накануне разминочными ударами обменялись президент Франции Макрон и итальянцы: от них — вице-премьер и глава МВД Сальвини.
Макрон обвинил Италию во лжи о трудностях с мигрантами и провоцировании политического кризиса в Евросоюзе, а в ответ Сальвини назвал президента Франции "наглым", призвал прекратить оскорбления, а лучше — принять больше мигрантов. То есть разговор идет уже в верхнем регистре. На неформальном саммите в Брюсселе никаких подписаний не ожидается, на то он и неформальный.
Но новый премьер Италии Конте явился в Брюссель полный решимости отменить Дублинские соглашения — те, что обязуют принимать мигрантов те страны, куда эти мигранты и прибывают. Италия уже напринималась.
Автор: Ася Емельянова
Если бы не некоторые "детали", это можно было бы назвать обычной школьной экскурсией. Руководство лагеря Chiaramonte Gulfi везет воспитанников в большой город. Постояльцам центра мигрантов "второго уровня" (это значит, что санитарный контроль пройден, отпечатки пальцев сданы) показывают сокровища Сиракуз. Чудо природы — Ухо Дионисия. По одной из легенд тиран Дионисий Первый приказал вырезать эту пещеру, чтобы лучше слушать крики пленных в пыточной камере.
Мигрантов рассаживают на мраморных ступенях, откуда, как задумали организаторы лагеря, великая история Сиракуз и начало падения Карфагена в Северной Африке откроется мигрантам во всем величии.
Параллели, кто кем и когда был захвачен и почему пал, в наше время лучше не проводить. Итальянцы и так стараются, как могут. И этот вояж и этот обед в обычной траттории — все для того, чтобы мигранты чувствовали себя как дома, не поминали старое.
"Мы считаем, что можем стать примером для всей Европы. Не нужно бояться тех, кто на тебя не похож. Сиракузы — отличный пример, греческая колония принимала всех", — говорят итальянцы.
Против итальянского ризотто — кус-кус от повара из Туниса. День открытых дверей в центре "Дружная семья" — тоже в честь Дня беженца. Итальянцы пробуют "на вкус" чужое, новое и пытаются к этому вкусу привыкнуть, потому что это третье поколение мигрантов никуда не поедет. Зацепок во Франции уже ни у кого нет, получат вид на жительство, через год и останутся.
Даже в футбол они уже играют лучше итальянцев. Сразу видно, кто сильнее, выносливее. Эту партию Италия проиграет. С огромным счетом. И речь, как считают многие, не только о футболе.
"Проблема в цифрах. Мы за четыре года выловили в море 650 лодок. 430 тысяч запросов политического убежища, из которых 130 тысяч еще на рассмотрении. Все это тянется долго, это деньги. И мы не успеваем защищать настоящих беженцев, тех, кто имеет право на убежище по закону всего семь на сто человек! Нужно ограничить количество тех, кто плывет из Ливии, сократить количество погибших в море и ускорить процедуры для тех, кто имеет право остаться. Но мы же не можем принять тут у себя половину Африки, чтобы потом возить их на экскурсии", — заявил Маттео Сальвини, министр внутренних дел Италии.
С министром МВД встречаемся через 20 дней после присяги. Пока готовимся к интервью и вешаем микрофон, Маттео Сальвини решает государственные вопросы.
"Мы их не пустим! Войти в порт Италии просит гуманитарный корабль", — говорит Сальвини.
Своего нового министра МВД Италия обожает: популярность – 64%. Никто до него не умел разворачивать корабли с мигрантами в Средиземном море и говорить "нет" Брюсселю и Парижу. Никто не знает, сколько дадут продержаться такому кабинету, но первая и главная проверка на прочность — саммит в Брюсселе, где Италия будет требовать изменить Дублинское соглашение: когда его подписывали, из Ливии еще не бежали в таком масштабе.
- Мы почти подобрались к саммиту ЕС. Что хочет получить Италия, которая принимает 170 тысяч беженцев?
- Мы хотим конкретики, факты. Ангела Меркель повторяет, что Италию нельзя оставлять одну, французы говорят что мы правы. Все говорят, что мы правы, но никто ничего не делает! У премьера Конте есть мандат подписать любое предложение, если только оно будет конкретным. Если нет, он встанет и попрощается. Конкретное — это деньги, корабли, люди, — подчеркнул Маттео Сальвини.
Поводов разозлить левых в ближайшее время будет много — Италия пообещала не только плотно заняться беженцами и гуманитарными кораблями, которые в сговоре с ливийскими трафикантами, но и цыганами. Рим до сих пор не знает, сколько их живет в лагерях: 20, 40 или 100 тысяч, ходят ли дети в школу. Слово "перепись", которое употребил Сальвини, уже перевели как "геноцид". Борьба Италии за свою национальную идентичность мало кого оставляет равнодушным.
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