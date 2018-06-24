В Уфе загорелся старинный особняк

В историческом центре Уфы в воскресенье вечером произошел пожар. Загорелось трехэтажное здание Доходного дома Видинеевых, построенное в 1900-х годах. Особняк принадлежал уфимскому купцу Василию Видинееву. В настоящее время оно заброшено. Есть пострадавший.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Башкирии, возгорание началось на третьем этаже здания, расположенного на перекрестке улиц Карла Маркса и Пушкина. Примерно к 22 часам по московскому времени открытое горение было ликвидировано, сейчас пожарные проводят пролив конструкций. В тушении задействованы 40 человек и 12 единиц техники.

По данным пресс-службы, при пожаре никто не погиб, пострадал один мужчина – его отвезли в больницу с ожогами.