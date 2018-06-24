Боевики в Сирии лишают мирных граждан продуктов и лекарств

Гуманитарная ситуация в Южной зоне деэскалации в Сирии ухудшается из-за действий боевиков, несмотря на усилия российского Центра по примирению враждующих сторон, заявил глава Центра генерал-майор Алексей Цыганков.

Выступая на брифинге в воскресенье, он сообщил, что лидеры незаконных вооруженных формирований, которые контролируют распределение товаров первой необходимости на юго-западе страны, изымают для боевиков продукты питания и медикаменты, предназначенные мирным гражданам.

По данным Цыганкова, за минувшие сутки боевики не раз нарушали режим прекращения боевых действий в провинциях Латакия и Алеппо. Обстановка в Дамаске и его пригородах нормализуется.

Саперы сирийской армии, которых готовили российские специалисты, полностью разминировали населенный пункт Эн-Насирия (Восточный Каламун), а также южные районы населенного пункта Дума (Восточная Гута), добавил генерал.