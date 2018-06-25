В Нигерии более 85 человек погибли при нападении пастухов-кочевников

Более 85 человек погибли при нападении пастухов-кочевников на сельскохозяйственные общины в Нигерии, сообщает агентство France-Presse.

Как уточняется, нападение произошло в штате Плато 23 июня. Погибли не менее 86 человек, шестеро получили ранения. При нападении было разрушено 50 домов, передает РИА Новости.

За последние несколько десятилетий насилие, вызванное политическими, религиозными и этническими мотивами, привело к гибели многих тысяч человек в стране. Аналитики отмечают, что эта проблема может затмить те, которые причинили действия группировки "Боко Харам".

В Нигерии в настоящее время действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики добиваются введения шариата по всей стране и выступают против западной модели образования. Группировка стоит за большинством террористических актов, которые регулярно происходят в стране в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Камерун, Нигер и Чад.