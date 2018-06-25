Вице-президент Зимбабве прокомментировал покушение на президента, назвав его терактом

Первый вице-президент Зимбабве Константино Чивенга прокомментировал взрыв, осуществленный на стадионе в городе Булавайо, где выступал на митинге президент страны Эммерсон Мнангагва, назвав его террористическим актом.

В результате взрыва, прогремевшего 23 июня, были ранены 49 человек, в том числе супруга Чивенги. Выступая в городе Читунгвиза, вице-президент заявил, что полиция разыщет преступников, они будут пойманы и переданы в руки правосудия. Также Чивенга подчеркнул, что злоумышленники не смогут помешать проведению президентских выборов, которые намечены на 30 июля текущего года.

Полиция Зимбабве пообещала "солидное вознаграждение" за любую информацию, которая поможет выйти на след преступников, передает ТАСС. Эксперты считают, что за организацией покушения на президента могут стоять его противники из рядов оппозиции или из правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт".