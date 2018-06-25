Бразильский болельщик арестован в Петербурге по запросу Интерпола

В Санкт-Петербурге арестован болельщик из Бразилии, которого в родной стране разыскивали за участие в вооруженных налетах.

По данным издания "Фонтанка", Родриго Вицентини Динарди прибыл в Россию по поддельному паспорту гражданина Италии. По запросу Интерпола российские полицейские установили место нахождения мужчины и после окончания матча между сборными Бразилии и Коста-Рики 22 июня задержали его.

В Бразилии Динарди обвиняют в том, что он является членом банды и участвовал в десяти налетах. В рамках запроса об экстрадиции Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение об его аресте на 2 месяца, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов города. Сам бразилец утверждает, что ему ничего неизвестно об обвинениях, и он ни в чем не виноват.