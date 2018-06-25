Хоккеист Сергей Огородников погиб в аварии на водном мотоцикле

Экс-нападающий московских клубов "Динамо" и ЦСКА, а также тольяттинской "Лады" Сергей Огородников погиб в аварии на водном мотоцикле. Ему было 32 года. Он являлся победителем юниорского чемпионата мира в 2004 году и серебряным призером мирового первенства-2006 в составе российской сборной.

"На 33-м году жизни в аварии на водном мотоцикле погиб Сергей Огородников. Коллектив хоккейного клуба "Лада" выражает соболезнования и слова поддержки родным и близким Огородникова", — сообщается на официальном сайте тольяттинского клуба.

В Континентальной хоккейной лиге Огородников также выступал за екатеринбургский "Автомобилист" и новокузнецкий "Металлург". Прошедший сезон нападающий провел в чемпионате Польши.