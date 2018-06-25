Смертельное крушение моторной лодки в Перми попало на видео

Прохожие, гуляющие по набережной в Перми, сняли аварию, произошедшую с моторной лодкой, врезавшейся в причал. За минуту до крушения, произошедшего в минувшее воскресенье, 24 июня, двое мужчин, сидящих в "Казанке" совершили резкий маневр и упали за борт.

Очевидцы прокомментировали это событие так: "В лодке было два мужика. Один очень крупный и лодку перевешивал. Нос лодки аж на 80 градусов был задран. Один поворот, и оба в воде."

По какой-то причине мотор продолжил работать, и неуправляемая лодка носилась по водам Камы до тех пор, пока не врезалась на полной скорости в бетонный причал.

Один из пассажиров "Казанки" смог добраться до берега. Второй мужчина утонул.