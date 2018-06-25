Новичок "Спартака" Жиго будет выступать под вторым номером

25 июня в подмосковной Тарасовке состоялась официальная презентация новичка московского "Спартака" Самуэля Жиго. В ней приняли участие главный тренер команды Массимо Каррера и генеральный директор Сергей Родионов. Французский защитник будет выступать за столичный клуб под вторым номером.

"Это был выбор самого игрока, который под тем же номером выступал прежде", — сообщается на официальном сайте "Спартака". Напомним, что клуб еще 4 июня объявил о переходе француза из бельгийского "Гента" в стан "красно-белых".

В прошедшем сезоне 24-летний Жиго провел 44 матча за бельгийцев, забив два мяча и отдав четыре передачи.