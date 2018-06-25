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25 июня 201816:50

Сергей Сироткин: я делал на трассе то, чего хотела команда

EPA

Российский гонщик формулической команды Williams Сергей Сироткин после очередного этапа чемпионата мира по автогонкам – Гран-при Франции, — остался не слишком доволен своим 15-м местом. Тем не менее, он отметил, что придерживался командной тактики

"Гонка получилась оживленной, с большим количеством борьбы, — цитирует Сироткина официальный сайт британской "конюшни". – Я получил удовольствие от борьбы на первом круге, хотя хотелось бы, чтобы машина была быстрее, чтобы мы могли бороться и обгонять соперников. Сегодня это было не так".

"Кончено, было бы приятнее бороться за позиции, чем защищать их, но по сравнению с квалификацией это все равно шаг вперед. С нашей стратегией мы были вынуждены бороться с машинами до самого конца гонки", — говорит пилот.

Сироткин считает, что его гонка могла бы сложиться иначе: "Потому что я часто застревал за машиной соперника, которая оказывалась впереди. Это стоило мне перегрева тормозов и износа резины, я ничего не мог сделать".

"Так что я думаю, что мы могли бы действовать иначе. Тем не менее, я делал, чего от меня хотела команда. Таково положение команды на данный момент, ничего не поделаешь", – заключил российский гонщик.

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