Вратарь Египта Эль-Хадари установил рекорд чемпионатов мира

В заключительном матче группы "А" чемпионата мира по футболу установлено интересное достижение: голкипер Эссам Эль-Хадари, включенный в стартовый состав сборной Египта, стал самым возрастным игроком во всей истории мировых первенств.

Эль-Хадари 45 лет и в таком солидном по футбольным меркам возрасте никто еще в финалах чемпионатом мира не выступал. До сих пор достижение в этой оригинальной категории удерживал другой вратарь – первый номер сборной Колумбии Фарид Мондрагон, который выступал в 43 года.