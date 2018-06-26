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26 июня 201800:14

Противники расширения аэропорта Хитроу провели акцию протеста в британском парламенте

В здание парламента Великобритании пробрались 12 протестующих против строительства третьей взлетно-посадочной полосы лондонского аэропорта Хитроу. Манифестанты в знак протеста улеглись на полу в центральном вестибюле, а в это время депутаты Палаты общин вели дебаты по вопросу строительства новой ВПП в крупнейшем аэропорту Соединенного Королевства.

Задерживать протестующих, скандирующих "Голосуйте против", сотрудники полиции не стали, передает ТАСС.

О намерении построить в Хитроу третью взлетно-посадочную полосу правительство Великобритании заявило в 2016 году, однако эта идея вызвала серьезное сопротивление как местных жителей, так и членов правящей Консервативной партии.

По утверждению правительства, возведение новой ВПП в Хитроу принесет экономике более 60 миллиардов фунтов стерлингов и в предстоящие 14 лет будет способствовать созданию 77 тысяч дополнительных рабочих мест.

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