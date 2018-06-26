ЦСКА повысил ценник на Головина до 30-ти млн евро

Руководители московского клуба ЦСКА приняли решение повысить стоимость трансфера полузащитника Александра Головина. Ранее стоимость игрока равнялась 25-ти миллионам евро, однако после нового предложения от итальянского "Ювентуса" москвичи потребовали уже 30 миллионов.

В туринском клубе предприняли очередную попытку приобретения Головина, предложив за него 19 миллионов и еще 10 процентов от дальнейшей перепродажи в другой клуб, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на итальянского журналиста Джанлуку Ди Марцио. Именно после этого армейцы сообщили о повышении ценника на своего футболиста.

Свое решение боссы ЦСКА обосновывают успешными выступлениями Головина на чемпионате мира в составе сборной России. В групповом раунде мундиаля россиянин стал автором одного гола и двух результативных передач. Все результативные действия были оформлены в матче против Саудовской Аравии (5:0).

Однако по информации интернет-портала Goal, "Ювентус" не собирается отказываться от идеи приобретения 22-летнего россиянина и намерен сделать новое предложение. Сам Головин желает подписать контракт со "старой синьорой" сроком на четыре года. Сообщается, что его ежегодная зарплата будет составлять 2,5 миллиона евро.

Сообщается, что помимо "Ювентуса" на российского хавбека также претендует лондонский "Челси".