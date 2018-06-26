Тысячи жителей Якутии остались без электричества

Из-за отключения высоковольтной линии "Сунтар — Вилюйск" около 20 тысяч жителей Вилюйского района Якутии остались без электроснабжения.

Бригады энергетиков выехали на осмотр линии электропередачи, в настоящее время производится запуск резервного источника электропитания, передает ТАСС.