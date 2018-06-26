Майк Помпео: Вашингтон ищет возможности сотрудничества с Москвой

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал в интервью изданию The Wall Street Journal, что Вашингтон настроен на поиск возможностей для сотрудничества с Москвой.

При этом глава внешнеполитического ведомства отметил, что в отношениях двух стран много разногласий, но во многих областях есть совпадения, например, в борьбе с терроризмом, сообщает телеканал "Россия 24".

Между тем, в американском конгрессе вновь раскритиковали дело о так называемом "российском вмешательстве". Сразу девять членов Палаты представителей от Республиканской партии обратились в министерство юстиции США с запросом — раскрыть имена всех участников расследования. Законодатели указывают на сообщения прессы, в которых говорилось о предвзятом отношении некоторых участников расследования к Дональду Трампу.