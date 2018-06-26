Антироссийские санкции: в Германии посчитали потери

В Германии назвали сумму потерь от антироссийских санкций — более 600 миллионов евро в месяц. Такую оценку дал депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер , который входит в комитет по вопросам экономики. Как пишут "Известия", именно ФРГ несет основные потери в Евросоюзе — до 40 процентов ущерба.

Антироссийские санкции действуют уже четыре года, напоминает телеканал "Россия 24". Ранее свои оценки потерям давали и другие страны. Так, партия Лига Севера в Италии оценивала убытки только своей страны в 7 миллиардов евро с начала действия ограничений. При этом опубликованные ранее в Германии данные говорят, что Соединенные Штаты, которые лоббировали санкции, сами несут лишь менее 1 процента потерь.