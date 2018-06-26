В Вашингтоне обсудят проблему разделения семей мексиканских мигрантов

Министр иностранных дел Мексики отправляется в США, чтобы с глазу на глаз, а не из-за стены, обсудить с американскими коллегами проблему разделения семей мигрантов.

Луис Видегарай пробудет в Вашингтоне два дня, чтобы донести до американских законодателей позицию Мексики по этому вопросу. Как сообщалось, ранее президент США Дональд Трамп под давлением общественного мнения подписал миграционный указ, который рекомендует не отделять детей от родителей при задержании.

проблема возникла из-за так называемой "политики нулевой терпимости" к нелегальному пересечению границы между Мексикой и США. С начала апреля текущего года почти 2,5 тысячи детей разлучили с родителями и до сих пор содержат их отдельно, что вызвало возмущение в обществе.