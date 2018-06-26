26 июня 201806:48
Все лесные пожары в Бурятии потушены
По информации пресс-службы Агентства лесного хозяйства Республики Бурятия, по состоянию на утро вторника, 26 июня, в регионе не зарегистрировано ни одного лесного пожара.
Всего с начала пожароопасного сезона на территории Бурятии было зарегистрировано 298 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составила более 23 тысяч гектаров. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 433 лесных пожара общей площадью около 211,7 тысячи гектара, сообщает "Интерфакс".
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