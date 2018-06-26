ОЗХО пытаются превратить в арену политических баталий

В Гааге стартует специальная внеочередная сессия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Ожидается, что на встрече, которая пройдет по инициативе Великобритании, западные государства попытаются наделить организацию правом называть виновных в инцидентах с применением отравляющих веществ.

Более того, если эксперты организации не соберут достаточно доказательств, у них все равно будет право сообщать, кто с высокой вероятностью несет ответственность за химические атаки, соощает телеканал "Россия 24".

Как сообщалось, в конце минувшей недели российские военные и дипломаты призвали не политизировать работу ОЗХО. Москва опасается, что на специальной сессии организации западные страны вновь бездоказательно обвинят Дамаск в использовании химического оружия.