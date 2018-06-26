В России пока не собираются создавать самолет на замену "Руслану"

Россия пока не собирается заниматься проектированием сверхтяжелого транспортного самолета для замены Ан-124 "Руслан". Об этом заявили в Объединенной авиастроительной корпорации.

"Эскизное проектирование самолета на замену Ан-124 в настоящее время не планируется", — сообщили ТАСС в пресс-службе Дивизиона транспортной авиации ОАК.

Кроме того, разрабатываются меры по поддержанию исправности парка Ан-124 и Ил-76. А также ПАО "Ил" ведет эскизное проектирование Ил-276, который должен прийти на смену Ан-12 грузоподъемностью около 20 тонн.

Ранее в СМИ появилась информация о то, что ОАК планирует разработать эскизный проект самолета для замены "Русланов", производство которых было остановлено около десяти лет назад.

Ан-124-100 "Руслан" — тяжелый дальний транспортный самолет. Был создан в Советском Союзе в 1980-х годах. Основными эксплуатантами являются Россия и Украина. Партнерство двух стран было прекращено в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией.