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26 июня 201809:05

Фургон врезался в здание газеты в Амстердаме

EPA

В Амстердаме белый фургон врезался в главное здание газеты De Telegraaf.

Машина протаранила стеклянный фасад здания в 04:00 по местному времени. После столкновения автомобиль загорелся. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС.

По мнению полиции, водитель сделал это умышленно. Он скрылся с места происшествия, в настоящее время ведется его розыск.

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