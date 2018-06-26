Фургон врезался в здание газеты в Амстердаме

В Амстердаме белый фургон врезался в главное здание газеты De Telegraaf.

Машина протаранила стеклянный фасад здания в 04:00 по местному времени. После столкновения автомобиль загорелся. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС.

По мнению полиции, водитель сделал это умышленно. Он скрылся с места происшествия, в настоящее время ведется его розыск.