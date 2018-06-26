Командовать Черноморским флотом будет вице-адмирал Александр Моисеев

Вице-адмирал Александр Моисеев назначен командующим Черноморским флотом.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Черноморского флота, Моисеев сменил на этом посту адмирала Александра Витко, который направлен к новому месту военной службы в Главное командование Военно-морского флота.

Александр Моисеев родился 16 апреля 1962 года в Калининградской области, закончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им.А.Попова. Моисеев служил на атомных подводных лодках Северного флота. В 2017 году стал замначальника Генштаба ВС РФ.

Моисеев — кавалер двух орденов Мужества, ордена "За военные заслуги". Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, ведомственными орденами и медалями. В 2011 году ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.