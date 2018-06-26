Марию Миронову ограбили в центре Москвы

В понедельник вечером в самом центре Москвы ограблена актриса Мария Миронова. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

#ворнайдись Публикация от Мария Миронова (@mariya_mironova_actress) 25 Июн 2018 в 11:20 PDT

Нападение произошло на Садовом кольце. После произошедшего Миронова обратилась в полицию с заявлением.

В дежурной части ОВД "Арбат", подтвердили информацию о преступлении, ведется следствие.