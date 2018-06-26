26 июня 201810:42
Марию Миронову ограбили в центре Москвы
В понедельник вечером в самом центре Москвы ограблена актриса Мария Миронова. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.
Нападение произошло на Садовом кольце. После произошедшего Миронова обратилась в полицию с заявлением.
В дежурной части ОВД "Арбат", подтвердили информацию о преступлении, ведется следствие.
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
Сборная России в 1/8 финала сыграет с Испанией
- Футболисты России уступили соперникам из Уругвая
- Испанский полузащитник Иско: мы знаем, на что способны русские
- Голевое достижение футбольного турнира в России
- Видео всех матчей чемпионата мира полностью. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
Как украинка из Сирии получила гражданство РФ
- Пенсии обгонят инфляцию
- Бабченко пожаловался на жизнь после "смерти"
- Пляжный отдых для разных поколений
Самое читаемое
-
Умерла сбитая на тротуаре беременная москвичка, малыш тоже погиб
- Во время выступления в цирке на зрителей накинулся страус. Видео
- Виновата Россия: СБУ обвинила Москву в цыганских погромах на Львовщине
- Жуткая авария: автобус с пассажирами треснул по швам. Видео
- Пенсии: Киселев подсказал способ "постановки мозгов на место"
Авто.Вести.Ru
-
Обзор нового Geely Atlas: китаец, за которого не стыдно (видео!)
- "Внедорожный" Jeep Grand Cherokee Trailhawk получил рублевый ценник
- Чем осмотр отличается от досмотра? Разъяснение от ГИБДД!
- Мы узнали российские цены на новый кроссовер Infiniti QX50
- Chevrolet представил абсолютно новый кроссовер с известным именем
Экономика
-
"Торговая война": Китай задействует главное оружие
- Топилин: средняя пенсия вырастет в 2019 году
- СМИ: Путин и Трамп могут встретиться в Вене 15 июля
- Системы видеоаналитики: наукоемкие технологии в индустриальных решениях
- Штраф на нарушение ПДД спишут со счета в банке
Недвижимость
-
Вдова Баталова боится ездить на дачу из-за соседа
- Особняк Джуны ведьмам не достался
- Россияне смогут платить за коммуналку частями
- Что можно купить в Англии, если продать двушку в Москве
- Цены на вторичное жилье могут вырасти из-за ажиотажа
Вести.Медицина
-
Хочу спать, но мысли мешают заснуть: кто в этом виноват и что делать
- Говорят ученые: мозг любит шоколад больше, чем сыр
- Что делать, если вас укусил клещ?
- Опаснее, чем кажется: в чем проблема строгих диет и интенсивных тренировок
- Ямочки на щеках: патология или эталон красоты?
Вести в 20.00
-
Теперь я россиянка: Путин дал гражданство
- Какими будут пенсии
- Больница Струнино после "Прямой линии"
Москва 24
-
В Гидрометцентре дали прогноз о повторе аномальной жары 2010 года
- Назван средний размер пенсии в 2019 году
- Огромное бензиновое пятно появилось на поверхности Яузы
- Где в столице можно посмотреть трансляции чемпионата мира по футболу
- Двое рабочих погибли из-за выброса аммиака на заводе в Подмосковье
Вести.Hi-tech
-
Instagram запустил "вертикальный YouTube"
- iOS 12: лучшие функции, о которых умолчала Apple
- YouTube в России вводит платную подписку. Чем она лучше?
- "Самый тонкий ноутбук в мире" добрался до России
- Что умеет и может искусственный интеллект?
- У "Тетриса" появится версия для виртуальной реальности
Вести-Москва
-
Запугать не получилось: Москва удивила иностранных болельщиков
- Соревнование для родителей: москвичи тратят на выпускной миллионы
- Собянин рассказал о новом транспортном каркасе Москвы
- В Москве выросло число липовых благотворительных фондов
- У мажоров хотят отобрать скоростные машины
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Вирус герпеса связан с развитием болезни Альцгеймера
- Космический телескоп в рекордные сроки обнаружил десятки новых планет
- Найдена связь между диабетом и распространённым пищевым красителем
- Свирепый тирекс не умел высовывать язык
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков
Сегодня
Путин дал поручения по итогам "Прямой линии"
1 час назад
Трансляции
Фургон врезался в здание газеты в Амстердаме
1 час назад
Рамзан Кадыров предложил проект за 1 трлн рублей
3 часа назад
Нужна помощь: Ульяну Исакову спасет дорогое лекарство
21.06.2018 09:15
Москалькова в Киеве встретится с экипажем "Норд"
2 часа назад
Марию Миронову ограбили в центре Москвы
22 минуты назад
Почему рынок не поверил в Турцию Эрдогана
1 час назад
Телеканал HBO оскорбил Китай
10 часов назад
Спасите Илюшу от бесконечных приступов эпилепсии
20 часов назад
Ейск: курорт на самом мелком в мире море
20 минут назад
Сколько кофе нужно пить для укрепления сердца
43 минуты назад
Три клуба ФНЛ начнут сезон под новыми названиями
3 часа назад
ЦСКА повысил ценник на Головина до 30-ти млн евро
7 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 25 июня 2018 года
11 часов назад
582
Иран вырвал ничью у сборной Португалии на последних минутах
12 часов назад
Выбор Украины: маргиналы вместо Гоголя
12 часов назад
Бэнкси изрисовал центр Парижа граффити в поддержку мигрантов
14 часов назад
Навальному продлили на год испытательный срок
16 часов назад
Bloomberg: Apple добавит в AirPods шумоподавление
16 часов назад
Певица-робот выпустила дебютный сингл
16 часов назад
Опрос: большинство уверены, что роботы заменят людей
18 часов назад
На время жары московских строителей переоденут
19 часов назад
Нани Брегвадзе рассказала о своем придуманном имени
19 часов назад