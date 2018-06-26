Из-за кровавого ДТП под Пензой перекрыта трасса "Урал"

Два грузовых и шесть легковых автомобилей столкнулись на трассе М5 "Урал" в Пензенской области. Четыре человека погибли, еще пятеро госпитализированы. 565 километр трассы в Мокшанском районе Пензенской области временно закрыт для проезда. Транспорт объезжает участок с аварией через город Каменка.

В ДТП погибли три сотрудника администрации Пензенской области и главный библиотекарь одного из районов области, сообщает РИА Новости. Губернатор Иван Белозерцев пообещал оказать помощь семьям погибших. Пострадавшие в аварии находятся в состоянии средней степени тяжести.