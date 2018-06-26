Песков: никаких решений о строительстве магистрали до Грозного нет

Никаких решений по вопросу строительства Транскавказской высокоскоростной железнодорожной магистрали пока не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщает "Интерфакс", Песков признал, что тема действительно поднималась, но каких-либо решений "в плане финансирования, включения в тот или иной генплан или программу" пока нет. По его словам, "речь идет о служебной переписке", поэтому по существу он говорить пока не будет.

"Подобных перспективных, визионерских проектов очень много. Какие окажутся рентабельными, реализуемыми, это все может показать только очень детальная проработка в соответствующих ведомствах", — сказал Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что глава Чечни Рамзан Кадыров предложил включить в Стратегию пространственного развития РФ до 2025 года новую железнодорожную магистраль от Краснодара до Грозного. Стоимость проекта может составить 1,2 триллиона рублей без учета подвижного состава.