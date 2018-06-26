В Барнауле кондуктор и водитель довели пожилую женщину до нервного срыва

В Барнауле кондуктор, проверяя билеты 22 июня, устроила скандал 77-летней женщине, имеющей проездной, однако забывшей свое пенсионное удостоверение. Водитель ввязался в ссору, выгнал пассажиров из автобуса и закрыл его вместе со старушкой.

Пожилая женщина была бы рада заплатить за проезд, однако, вот беда, деньги она тоже забыла. В душном автобусе у пенсионерки от жары и переживаний поднялось давление, однако сидела она взаперти до тех пор, пока к ней на помощь не пришла ее дочь, которая впоследствии прокомментировала процесс освобождения словами: "Еле выцарапала из автобуса бабушку".

Об этой истории один из региональных телеканалов сделал сюжет, которым заинтересовался Следственный комитет России. Сейчас проводится проверка, и официальные лица обещают в скором времени принять процессуальное решение.