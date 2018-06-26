Казанскому "Рубину" грозит исключение из РФПЛ

ФИФА начала проверку в казанском "Рубине", связанную с жалобой экс-игрока клуба из Татарстана Алекса Сонга. Камерунский футболист заявил, что ему остались должны 9 миллионов евро. Кроме того, он раскрыл схемы сокрытия долгов в "Рубине". Если это подтвердится, казанцев могут даже исключить из РФПЛ.

Как сообщает "Спорт-экспресс", Сонга заявил, что для сокрытия долгов "Рубин" перед лицензированием поменял юридическое лицо. Если факт махинаций будет доказан, это грозит не только исключением клуба из еврокубков, но и санкциями в РФПЛ.

Например, Российский футбольный союз может отозвать лицензию у казанцев, что не позволит "Рубину" выступать в чемпионате РФПЛ.