Всеволод Шиловский рассказал, как Марис Лиепа пытался поставить его на колени
На пути к счастью и в личной жизни, и в карьере у народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского было немало падений и суровых испытаний: страшное военное детство, голод, тяжелые отношения со старшим сыном, разочарования в женщинах. Много раз его жизнь висела на волоске. Но несмотря ни на что, он никогда не опускал руки и не сдавался под ударами судьбы.
Всеволод родился с пороком сердца, а потом чуть не погиб во время эвакуации: провалился в люк на барже. По чистой случайности проходивший мимо матрос поймал мальчишку в подставленный бушлат. Мама упала в обморок, когда матрос принес ей ребенка, а у Севы не было даже царапины.
В Казани развернули авиамоторный завод, где работала мать Всеволода. Артист говорит, что маму он почти не видел, она работала на заводе круглосуточно, а сам он был в детском саду на пятидневке. Жили они в крохотной клетушке, которая была разделена марлевой занавеской. В комнатке жили две семьи – "одни работают, другие спят". Во время войны мама 270 раз сдавала кровь для раненых ("целый бидон"), стала Почетным донором СССР.
Одно из главных воспоминаний детства – бочонок меда, который отец привез, вернувшись с фронта. Вскоре он ушел из семьи, но писал сыну потрясающие письма: "Если хочешь быть первым в любом ремесле, это зависит только от тебя".
Сева с детства был настойчивым. Его, дистрофика, не хотели брать в бассейн. Но он простоял целую неделю под дверью, и его все-таки взяли. Через год он сдал на разряд, а потом ушел в коньки, потом – в самбо.
"Трагедия была лишь раз – когда не попал в Школу-студию МХАТ", – вспоминает Шиловский.
Он пришел поступать после девятого класса, прошел на третий тур, но документов для зачисления не было. Пришел через год – его не приняли. И тогда Всеволод устроился работать на завод. Зарплату получал в 10 раз больше стипендии. Директор уговаривал его остаться и продолжить карьеру на заводе, но Шиловский мечтал только о театре. Был хулиганом и "первым любовником Сталинского района Москвы": девчонки съезжались смотреть на него в спектаклях на сцене Дома пионеров на площади Журавлева. "Мне нравились девочки с длинными косами", — с улыбкой признается он.
В Школу-студию-МХАТ он все-таки поступил. Его друзьями были Владимир Высоцкий, Виктор Павлов, Алла Покровская. А учителем стал Владимир Богомолов, который "снимал самодеятельность" с будущего актера.
"Я прочитал "Хамелеона". Он так хохотал, чуть не падал. А когда закончил, он сказал, что так плохо не бывает, что это самодеятельность и кошмар", — вспоминает народный артист.
В 26 лет Шиловский женился на девушке из Ленинграда Евгении Ураловой. Все были против их союза, но это было первое сильное чувство. "Это была неудачная попытка с потерей 14 килограммов веса, — говорит актер. — Косы у жены не было, поэтому и не получилось".
Они прожили два года. Шиловский помог своей молодой жене – познакомил с Марленом Хуциевым, устроил в Театр имени Ермоловой, а когда там не отпустили супругу сниматься в "Июльском дожде", пошел на прием к министру культуры Екатерине Фурцевой.
А потом теща позвонила маме Севы и заявила, что брак – фиктивный. Маму-сердечницу еле откачали. "Было очень больно", — признается актер. Евгения Уралова ушла от него к Юрию Визбору. Шиловский говорит, что был поклонником его творчества: "Талантливейший человек". А от Евгении знаменитый бард потом ушел.
Второй женой Шиловского стала актриса Нина Семенова (она сыграла главную роль в "Медее" – дипломном спектакле Всеволода). Они вместе появились в первой советский мыльной опере – "День за днем". Во втором браке у актера родился сын Илья. Но Нина пила. Шиловский боролся, как мог, но безрезультатно. Они разошлись. Всеволод боролся за ребенка, но не вышло: он был нужен Нине, чтобы тянуть с него деньги на выпивку. Женщина сдала мальчика в интернат, потом он оказался в психиатрической больнице. Но даже после смерти Семеновой отношения с сыном у Всеволода не сложились.
Шиловский говорит, что его очень любили мхатовские старики: "Кроме МХАТа не видел ничего. Это были гении, земля обетованная. У меня даже мысли не возникало, что я с ними буду делать спектакли".
Актер рассказывает, что большую роль в его жизни всегда играли друзья. "Дружба – это не слова, это поступки", — подчеркивает он. Одним из его близких друзей был Марис Лиепа. Однажды он вернулся с гастролей в Великобритании и позвонил ему в полшестого утра. Сказал: "Приезжай, не пожалеешь". Когда Шиловский приехал в квартиру в Брюсовом переулке, Марис сказал ему: "На колени". Шиловский ответил: "Я тебе сейчас как врежу". И тогда они пошли на кухню, и Марис отдал ему автограф драматурга Теннесси Уильямса. Оказалось, что на одном из приемов Лиепа рассказал Уильямсу, что в СССР его друг поставил спектакль по его пьесе "Сладкоголосая птица юности" и что спектакль идет с аншлагом. Тот сначала не поверил, а потом написал Шиловскому: "Всеволоду Шиловскому от всего сердца. С почтением, Теннеси Уильямс".
Третью свою любовь, арфистку Наталью Цехановскую, он встретил в Сочи, в санатории "Актер". У нее были огромные голубые глаза и толстая коса вокруг головы. Курортный роман перерос в серьезные отношения и долгий брак – с Наташей они вместе уже почти 45 лет. Их сын Павел — успешный бизнесмен.
"Прожить вместе 45 лет – это просто. Главное – друг другу не мешать и не пудрить мозги ", – уверен артист.
Недавно он сыграл 96-летнего старика, и жене – впервые! – понравилась его работа.
Как Шиловский компенсировал недостаток роста и что сказал ему на это великий Алексей Грибов? Какую роль сыграл Шиловский в судьбе Владимира Высоцкого? И как дружба помогла ему победить тяжелую болезнь? Ответы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".
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