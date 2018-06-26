На припаркованные автомобили в Новокузнецке обрушились вода и камни. Видео

Очевидцы в Новокузнецке сняли на видео коммунальную аварию, произошедшую в Новокузнецке в минувший понедельник, 25 июня, в центре города. Смесь воды, щебня и осколков асфальта вырвалась из-под земли на высоту трехэтажного дома и повредила два десятка находившихся рядом автомобилей.

К аварии привели гидравлические испытания, проводившиеся холдингом "Сибирская генерирующая компания", взявшим два года назад муниципальные тепловые сети в аренду. Старые трубопроводы не выдерживают давления воды: в течение восьми дней тестов случилось еще четыре подобных прорыва.

Специалисты "Сибирской генерирующей компании" уже устранили последствия аварии и дали свои комментарии, из которых следует, что в ближайшее время только в центре города необходимо заменить более полукилометра труб, чтобы избежать прорывов старой инфраструктуры, поскольку зимой последствия подобных инцидентов могут привести к катастрофическим последствиям.

В настоящее время специалисты оценивают ущерб для возмещения его пострадавшим, а глава города Сергей Кузнецов взял ситуацию под личный контроль.