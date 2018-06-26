Бельгиец Наингголан официально стал игроком "Интера"

Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан поменял клуб в итальянском чемпионате. 30-летний футболист перешел из "Ромы" в миланский "Интер". Контракт Наингголана рассчитан до 30 июня 2022 года. Сумма его трансфера составила 38 миллионов евро.

За "Рому" бельгиец начал выступать летом 2014 года. В прошедшем сезоне он провел за итальянский клуб 42 матча, в которых отличился шесть раз.

Ранее Наингголан проанонсировал свой переход в "Интер", заявив, что в его сердце "навсегда останутся цвета "Ромы".