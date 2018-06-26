Грабители проникли в дом вдовы Михаила Круга

Дом вдовы Михаила Круга — эстрадной певицы Ирины Круг — обокрали неизвестные в ночь на 26 июня.

Об этом сообщает издание Sobesednik, ссылаясь на представительницу Круг Анну Тимохину. Женщина рассказала общественности, что исполнительница уже написала заявление в полицию, после чего дала показания стражам порядка о происшествии. Тимохина отметила, что, по словам Ирины, грабители проникли в дом ночью, когда все спали.

42-летняя Ирина Круг (девичья фамилия Глазко) вышла замуж за известного исполнителя русского шансона Михаила Круга в 2001 году. 26 мая 2002 года у них родился сын Александр.

В ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года Михаил Круг был убит неизвестными в собственном доме. После его гибели друг семьи Владимир Бочаров, автор и исполнитель, сотрудничавший ранее с Михаилом, предложил Ирине исполнить несколько его песен, написанных в память о Михаиле. Так появился её первый альбом "Первая осень разлуки".

В 2006 году вышла замуж за Сергея Белоусова, 25 сентября 2013 года у них родился сын Андрей.

Ирина Круг стала героиней программы Бориса Корчевникова "Судьба человека".