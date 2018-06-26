Теннисистка Звонарева прошла во второй раунд квалификации Уимблдона

Российская теннисистка Вера Звонарева в первом круге квалификации Уимблдона оказалась сильнее японки Эри Ходзуми, обыграв ее в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. Соперницы провели на корте чуть более часа.

Во втором раунде россиянка встретится с представительницей Узбекистана Сабиной Шариповой, имеющей 22-й номер посева, сообщает РИА Новости.

Кроме того, Звонарева вместе с Екатериной Макаровой выступит на Уимблдоне в парном разряде.