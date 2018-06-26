В поезде Екатеринбург - Анапа отравились дети

В пассажирском поезде №289 сообщением Екатеринбург — Анапа отравились дети.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, 625 детей в сопровождении взрослых ехали в детский оздоровительный лагерь Анапы "Жемчужина России". Дети ели в вагоне-ресторане. После этого некоторые из них начали жаловаться на сильные боли в животе.

10 детей были госпитализированы. В результате обследования им был поставлен предварительный диагноз — пищевое отравление.

На место происшествия для проведения проверки выехали следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.