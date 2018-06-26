Выборы мэра Москвы: штаб Собянина собрал 35 тысяч подписей москвичей

Для регистрации Сергея Собянина кандидатом в мэры Москвы волонтеры избирательного штаба собрали 35 тысяч подписей избирателей. Волонтеры избирательного штаба Собянина начали сбор подписей 16 июня, пояснил глава штаба Константин Ремчуков.

Сбор подписей продолжается, отметил он. При этом упор делается не на количество, а на качество подписей. 35 тысяч подписей уже проверены, их хоть сейчас можно нести Мосгоризбирком, подчеркнул Константин Ремчуков.

Сергей Собянин идет на выборы мэра Москвы как самовыдвиженец. Для регистрации ему нужно заручиться поддержкой 36 тысяч москвичей-избирателей.

Завершить сбор подписей штаб Собянина планирует до конца июня. Уже собраны 100 из 110 подписей муниципальных депутатов.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования — 9 сентября 2018 года.