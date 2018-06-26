Спасти военную технику от противника помогут колёса-трансформеры и виртуальная реальность

Военное исследовательское агентство США DARPA презентовало шесть разработок, призванных уберечь боевые машины от огня противника.

Классическое решение этой проблемы – сделать броню потолще. На что потенциальный противник предсказуемо отвечает пушкой помощнее. В результате M1A2 Abrams, основная модель танка армии США, весит уже 72 тонны. Такая махина оставляет за собой разрушенные дороги и мосты, потребляет неимоверное количество горючего, не поддаётся буксировке почти никаким тягачом и так далее. Если гонка вооружений и дальше будет идти по принципу "броня против пушки", вскоре танки вообще не смогут сдвинуться с места.

В связи с этим DARPA в 2014 году дало старт проекту Ground X-Vehicle Technology (GXV-T), то есть "технология наземного транспорта-Х". В СМИ, впрочем, потенциальные разработки тут же окрестили X-мобилями. Технологические решения, созданные в рамках проекта, должны были повысить живучесть машин не за счёт брони, а за счёт мобильности и манёвренности. Логика проста: в цель, которая быстро и непредсказуемо движется, труднее попасть.

Недавно агентство обнародовало шесть технических решений, созданных в рамках этой программы. Все они ещё, впрочем, находятся в стадии разработки.

Первая разработка носит название Reconfigurable Wheel Track (RWT), что можно перевести как "видоизменяемые колёса". Колёса могут по желанию водителя принимать как круглую, так и треугольную форму. Для этого используются мощные рычаги в ступице. Переход занимает всего две секунды.

Круглые колёса удобны при движении техники по асфальту или другой ровной и твёрдой поверхности. Они обеспечивают машине большую скорость по сравнению с гусеничным транспортом. В треугольной конфигурации протектор вращается не вместе со ступицей, а вокруг неё. Получаются своего рода минигусеницы для движения по песку, грязи и так далее.

Во втором случае речь идёт о новом типе электродвигателя от компании QinetiQ. По сути, это двигатель, встроенный прямо в колесо. Новинка имеет все преимущества электрических моторов, в том числе высокую тягу и способность почти мгновенно набирать полные обороты. Новаторы также добавили в инновационное колесо систему терморегулирования, тормоза с жидкостным охлаждением и подобие трёхступенчатой коробки передач.

Третье новшество получило название Multi-Mode Extreme Travel Suspension (METS), то есть "мультимодальная подвеска для экстремального хода колеса".

Напомним, что практически в любом транспортном средстве (в том числе обычных легковых автомобилях) расстояние от центра колеса до нижней точки кузова не остаётся постоянным. Подвеска конструируется так, чтобы колёса могли огибать неровности дорожной поверхности, по возможности не подбрасывая весь автомобиль с сидящими в нём пассажирами. Расстояние, на которое колесо может при этом сместиться по вертикали относительно кузова, и называется ходом колеса.

METS – это подвеска, имеющая два режима работы. На ровной дороге можно использовать стандартную величину хода в 15 сантиметров. Но когда речь идёт о бездорожье, включается экстремальный режим. Каждое колесо получает возможность смещаться на расстояние до 107 сантиметров вверх и 76 сантиметров вниз от стандартного положения.

Следующую разработку можно с полным правом назвать "виртуальным окном". Это очки виртуальной реальности, соединённые с небольшими камерами на поверхности боевой машины.

Дело в том, что любую военную технику делают уязвимой смотровые щели, иллюминаторы или другие разновидности окон. Ведь никакое стекло не будет таким же прочным, как полноценная броня. Поэтому разработчики полностью отказались от этого элемента конструкции.

Теперь экипаж остаётся полностью защищённым и в то же время получает обзор в 360 градусов.

Пятое новшество также связано с "виртуальным зрением". Система называется Virtual Perspectives Augmenting Natural Experience (V-PANE), то есть "виртуальные виды, дополняющие естественный опыт". Она в реальном времени строит 3D-модель окружающего ландшафта, используя не только видеокамеры, но и лидары. По желанию оператора система предоставляет ему картину в разных ракурсах, от прямого взгляда из кабины X-мобиля до вида "с высоты птичьего полёта".

Наконец, шестая система называется Off-Road Crew Augmentation (ORCA), что можно перевести как "дополнение к экипажу в условиях бездорожья". Она также использует целый набор камер и датчиков, сканирующих местность. Исходя из этих данных, компьютер планирует самый безопасный маршрут. Электронный помощник может даже перехватить управление и перейти на автопилот в сложной ситуации. Всё это обеспечивает машине скорость и манёвренность, что делает её трудной мишенью.

Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о других разработках DARPA, в том числе проходящих лабиринт беспилотниках, искусственном интеллекте для разгрузки радиочастот, расширении, возвращающем утерянные воспоминания и улучшающем кратковременную память человека, и протезах, управляемых силой мысли. Кроме того, мы описывали проект по созданию шарообразных колёс.