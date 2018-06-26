Москальковой не разрешили посетить Одинцова в киевском СИЗО

Киев отказал уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой во встрече с российским военнослужащим Максимом Одинцовым, которого СБУ захватила на российско-украинской границе. Однако омбудсмен надеется, что россиянина она все-таки увидит. По ее словам, президент Петр Порошенко "поддерживает гуманитарные усилия уполномоченных", пишет агентство "Интерфакс-Украина".

Напомним, военнослужащих российской армии Максима Одинцова и Александра Баранова похитили 20 ноября 2016 года в Херсонской области на границе с Крымом. Как позднее сообщили СМИ, сотрудники СБУ заманили бойцов на пропускной пункт "Джанкой", чтобы якобы передать им документы о высшем образовании. После чего солдат задержали.