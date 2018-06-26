Как в голливудском кино: грабители совершили налет на обменный пункт в Киргизии

В селе Ленинское под Бишкеком налетчики ограбили обменный пункт. В минувшую субботу примерно в 4 часа утра, 23 июня, преступники вырвали защитную решетку при помощи строп, привязанных к автомобилю, а потом, размахивая пистолетами, разбили молотком стекло и влезли в помещение.

Затем налетчики похитили денежные средства, о количестве которых не сообщается, и скрылись. В настоящее время местные полицейские занимаются поиском грабителей, предположительно перемещающихся на автомобиле BMW X5 темного цвета.