Инновационный пластырь залечит раны в полости рта

Исследователи из Университета Шеффилда в Великобритании совместно с коллегами из датской исследовательской компании Dermtreat A/S представили уникальную разработку – пластырь для лечения заболеваний полости рта.

Как сообщают учёные в пресс-релизе, революционный пластырь предназначен, в первую очередь, для борьбы с рецидивирующим афтозным стоматитом, воспалительным заболеванием под названием Lichen planus и другими болезнями, которые вызывают возникновение язв и ранок в полости рта. По статистике, каждый четвёртый человек в мире хотя бы раз в жизни обращается к стоматологу с подобными проблемами.

До сих пор такого рода заболевания лечили при помощи мазей или специальных жидкостей для полоскания. Однако эти методы не слишком эффективны, поскольку препарат не направлен на лечение одной конкретной области, а время его воздействия довольно ограничено, поясняют врачи.

Между тем пластырь, получивший название Rivelin, кажется идеальным решением.

Его основу составляют полипропиленовые полимерные нановолокна, пропитанные стероидным препаратом под названием клобетазол-17-пропионат. На сегодняшний день это самое эффективное средство: в течение двух месяцев лечения улучшения наблюдаются в 95% случаев.

На пласт нановолокон с двух сторон учёные нанесли два различных слоя. Внутренний представляет собой биорастворимое биоадгезивное покрытие, а внешний слой является гидрофобным. Такая конструкция позволяет надёжно прикрепить пластырь к нужной поверхности, например, десне. При этом лекарство будет постепенно высвобождаться непосредственно на повреждение и не попадёт в полость рта.

Тесты первых прототипов пластыря проводились на культурах клеток и тканей слизистой оболочки рта, выращенных в лаборатории. Далее последовало испытание с участием 26 добровольцев. Результаты показали, что время лечебного воздействия новинки доходит до двух часов.

"Хронические воспалительные состояния, которые вызывают болезненные оральные поражения, оказывают значительное влияние на качество жизни. Современные методы лечения часто неэффективны из-за неадекватного времени контакта лекарственного средства с местом поражения", — отмечает ведущий автор исследования Крейг Мёрдок (Craig Murdoch).

По его словам, пациенты, который участвовали в тестировании разработки, отметили, что пластырь прост в использовании, хорошо держится в полости рта и не доставляет неудобств.

Теперь команда ожидает одобрения регулирующих органов, чтобы начать первые клинические испытания, которые пройдут в два этапа в США и Великобритании. После этого можно будет говорить о коммерческом производстве нового медицинского продукта.

Между тем команда уже пробует создавать похожие пластыри, начинённые другими лекарственными препаратами. Потенциально новую технологию можно использовать для лечения широкого ряда заболеваний, заключают специалисты.

Узнать больше подробностей об этой разработке можно из статьи, которая была опубликована в научном журнале Biomaterials.

Напомним, что пластыри сегодня становятся всё более популярной формой лечения самых различных состояний. Авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали ранее о пластыре для диабетиков, который заменит постоянные инъекции, об "умном" пластыре, который спасёт от тромбоза, а также об электронном пластыре для заживления сложных ран.

Также медицинские инженеры создают пластыри с микроиглами, при помощи которых можно будет самостоятельно сделать прививку от гриппа и даже вылечить рак кожи.