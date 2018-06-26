На мичиганском фестивале воздушных шаров аэростат налетел на высоковольтную линию. Видео

В минувшее воскресенье, 23 июня, во время очередного этапа мичиганского фестиваля воздушных шаров в городе Хауэлл один из аэростатов внезапно потерял высоту и врезался в высоковольтную линию электропередач. Оборванные провода устроили настоящий салют из пылающих искр и повредили оболочку воздушного судна.

Аэростат на короткое время поднялся выше, отлетел к озеру Томпсон и упал на воду. Подплывшие к месту крушения очевидцы были сильно удивлены: пилот воздушного шара не получил ни удара током, ни синяка, ни царапины. Он даже не особенно промок в воде.

Местный рыбак Дейв Парк, один из спасателей воздухоплавателя, уже успел поделиться своими впечатлениями с местной прессой: "Я даже поблагодарил пилота за то, что он остался жив, потому что боялся, что когда я доберусь до места крушения, то увижу что-то очень нехорошее".

Организаторы фестиваля подтвердили, что при крушении воздушного шара никто не пострадал, и отметили, что причина произошедшей аварии будет известна после окончания расследования, которое в настоящее время проводит Федеральное управление гражданской авиации.